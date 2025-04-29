Yol çalışmasına Romalılar 'taş koydu': Kazmayı vurdukları yerden servet fışkırdı

Muhtara İncitme, ayrıca mahallenin koruma amaçlı imar planının en son 2012 yılında yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğini ifade ederek "Ancak çok üzgünüm. Böyle bir çalışmanın başında sit alanı olmasından dolayı, bir mezarın çıkmasından dolayı çok üzgünüm, inşallah en kısa zamanda bu gereken çalışmaları yapılır. Yol yapımına başlanır. En son 2012 yılında yapılan koruma amaçlı imar planının artık güncellenmesi yeni Kemer muhtarı olarak talep ediyorum" şeklinde konuştu.



