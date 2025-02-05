Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 10'u ağır 28 kişi yaralandı

50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.