YPG silah bırakmazsa acı sonran kurtulamaz

Terör örgütünü lağvedecek çalışma başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının üçte birini işgal edip doğal kaynaklarını gasbeden terör örgütü PKK/YPG’yi uyardı: Şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır. Herkes bölgeden elini çeksin, biz, Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ’ın da YPG’nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz.



