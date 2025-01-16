YPG silah bırakmazsa acı sonran kurtulamaz

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhracatçıya 33 milyar lira destek
2025 yılı İhracat Eylem Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl ihracatçılara 33 milyar lira destek sağlayacaklarını söyledi. Bolat, ihracatçıların vize sorununa ilişkin de 2025’te 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini planladıklarını açıkladı.
Terör örgütünü lağvedecek çalışma başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının üçte birini işgal edip doğal kaynaklarını gasbeden terör örgütü PKK/YPG’yi uyardı: Şayet kendini feshedip silah bırakmazsa, yaklaşan acı akıbetten kurtulamayacaktır. Herkes bölgeden elini çeksin, biz, Suriyeli kardeşlerimizle beraber, DEAŞ’ın da YPG’nin de diğer terör örgütlerinin de kafasını kısa sürede ezeriz.
Devlere meydan okuyor
Bu sezon Süper Lig’de yaptığı bütün deplasman maçlarını kazanan Galatasaray’ın dış sahada bileği bükülmüyor. Ligde deplasmandaki son 17 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en büyük 10 liginde dış sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda.