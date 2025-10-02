2. Abdülhamid’in yaptırdığı çamaşırhane kadınların zorlu yaşamını yansıtıyor

Müze rehberi Hanife Çendek, Tarihi Çamaşırhane’nin kadınlar için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "1885 yılında dönemin padişahlarından 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmış ve 1980 yılına kadar aktif olarak kullanılmış bir mekândır. Halk arasında Tatlısu Çamaşırhanesi olarak da bilinir. Kadınlar kuyulardan çektikleri sularla, yağmur sularını biriktirerek ve hatta karı eriterek bile çamaşır yıkarlarmış. Burada çamaşır yıkamak için bir gece önceden yer kaparlarmış. Sabah erkenden gelip yiyecekleriyle birlikte gün boyu işlerini yaparlarmış. Zamanında erkeklerin girmesi yasak olan bu mekân, hamam görevi de görmüş. 1980 sonrası terk edilse de yapılan restorasyonlarla 2018 yılından bu yana müze olarak faaliyet göstermektedir. Kadınların zorlu şartlar altında yaptıkları işlere tanıklık eden bu müze, günümüzde erkeklerden de yoğun ilgi görüyor ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor" dedi.







