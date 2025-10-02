Yeni Şafak
2. Abdülhamid’in yaptırdığı çamaşırhane kadınların zorlu yaşamını yansıtıyor

Çankırı’da 2. Abdülhamid Han tarafından 1800’lü yıllarda yaptırılan tarihi çamaşırhane, restorasyon sonrası müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Bal mumu heykellerle dönemin sosyal yaşamı canlandırılan müzede, kadınların zor şartlar altında sürdürdükleri hayat ve mahalle kültürü gözler önüne seriliyor.

Çankırı’da 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi çamaşırhane, balmumu heykeller aracılığıyla kadınların zorlu yaşam şartlarını günümüze aktarıyor. Kentin sosyal yaşamında uzun yıllar önemli bir yere sahip olan yapı, Çankırı Belediyesi tarafından restore edilerek 2018 yılından itibaren müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Halk arasında "Tatlısu Çamaşırhanesi" olarak bilinen mekânda, geçmiş dönemlerde kadınların çamaşır yıkamak için verdikleri mücadele ve sosyal yaşamdan izler sergileniyor. 1980 yılına kadar kullanılan tarihi çamaşırhanede, o dönemin yaşam şartlarını anlatan balmumu heykeller bulunuyor.



Müze rehberi Hanife Çendek, Tarihi Çamaşırhane’nin kadınlar için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "1885 yılında dönemin padişahlarından 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmış ve 1980 yılına kadar aktif olarak kullanılmış bir mekândır. Halk arasında Tatlısu Çamaşırhanesi olarak da bilinir. Kadınlar kuyulardan çektikleri sularla, yağmur sularını biriktirerek ve hatta karı eriterek bile çamaşır yıkarlarmış. Burada çamaşır yıkamak için bir gece önceden yer kaparlarmış. Sabah erkenden gelip yiyecekleriyle birlikte gün boyu işlerini yaparlarmış. Zamanında erkeklerin girmesi yasak olan bu mekân, hamam görevi de görmüş. 1980 sonrası terk edilse de yapılan restorasyonlarla 2018 yılından bu yana müze olarak faaliyet göstermektedir. Kadınların zorlu şartlar altında yaptıkları işlere tanıklık eden bu müze, günümüzde erkeklerden de yoğun ilgi görüyor ve Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor" dedi.



