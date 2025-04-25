23 yılda 13 binden fazla kültürel miras anavatanına döndü

Osmanlı dönemi hattatlarından Mustafa Dede tarafından istinsah edilen ve Sultan II. Abdülhamid'in koleksiyonuna ait olduğu belirlenen Kuran-ı Kerim, 2017'de İngiltere'de satışa çıkarıldı ancak yürütülen hukuki ve diplomatik süreç sonucu ülkeye iadesi sağlandı.





Nesih hat ile 13 satır halinde yazılmış olan bu değerli mushaf, geçen yıl nisan ayında İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde koruma altına alındı.