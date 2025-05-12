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25 ton tavuk yemi D-650'ye savrulmuştu: Kapalı olan yol 2 saat sonra ulaşıma açıldı

25 ton tavuk yemi D-650'ye savrulmuştu: Kapalı olan yol 2 saat sonra ulaşıma açıldı

16:0412/05/2025, Pazartesi
IHA
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<p>Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, İ.B. (47) idaresindeki As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü 54 AEC 112 plakalı Mercedes marka tır, 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yatarak Bilecik istikametini kapattı.</p>
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi Şerifiye Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen olayda, İ.B. (47) idaresindeki As Piliç'e ait 25 ton tavuk yemi yüklü 54 AEC 112 plakalı Mercedes marka tır, 54 RB 006 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yatarak Bilecik istikametini kapattı.

D-650 kara yolunun Sakarya Geyve geçişinde yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapatan As Piliç'e ait tır, ekiplerin ummalı çalışması neticesinde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola savrulan tavuk yemlerinin ve tırdan akan yakıtın temizlenmesi sonrasında yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ulaşıma yeniden açıldı.

Yaralanın olmadığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Tırın kaldırılması için bölgeye sevk edilen çekici, uzun uğraşlar neticesinde tırı bulunduğu yerden kaldırarak yol kenarına aldı.

Yola savrulan tavuk yemlerinin ve tırdan akan yakıtın temizlenmesi sonrasında yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ulaşıma yeniden açıldı.

Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

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