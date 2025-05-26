6 ay sıra bekliyorlar: Onlar Türkiye'ye has, tüm dünyadan talep görüyor

Yavruların KDV dahil 17 bin 400 liradan satıldığına dikkati çeken Yanık, "Her ikisi de sürü ve alan yönetiminde çok iyiler. Kangalları genellikle koyun sürüleri olan talep ediyor, çünkü bunlar sürü yönetiminde çok uzmanlar. Akbaş ise fabrika, bahçe ve alan koruması için talep ediliyor. Akbaşlar Kuzey Asya'dan göçle Anadolu'ya gelmiş. Kangal ise Oğuzlarla Anadolu'ya geliyor. Sürü korumada kangallar dünyada ün salmış köpekler. Yüzyıllardır bu topraklarda olmuşlar" dedi.



