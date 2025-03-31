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74 yaşındaki kitap kurdu 12 yaşında edindiği alışkanlığı sürdürüyor

74 yaşındaki kitap kurdu 12 yaşında edindiği alışkanlığı sürdürüyor

11:4831/03/2025, Pazartesi
AA
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Kırklareli'nde yaşayan 74 yaşındaki emekli Mustafa Ermiş, ortaokulda edindiği kütüphane alışkanlığını 62 yıldır aralıksız sürdürüyor.

Kırklareli'nde 1951 yılında dünyaya gelen Ermiş'in küçük yaşta kazandığı okuma alışkanlığı tutkuya dönüştü. 12 yaşında kütüphaneyle tanışan Ermiş, hemen her gün İl Halk Kütüphanesine gitmeye başladı.



Bu alışkanlığından 62 yıldır vazgeçmeyen Ermiş, kütüphaneden özenle seçtiği kitapları gençlerin arasında keyifle okuyor. Zaman zaman kütüphanede şiirler de besteleyen Ermiş, yazdığı şiirleri 8 kitapta topladı, araştırma ve roman da kaleme aldı.

Ermiş, kitap okuma alışkanlığıyla çevresindekilere de örnek oluyor.


Hayatını edebiyat ve resim alanlarından çalışmaya adadığını anlatan Ermiş, okumaktan ve araştırmadan büyük keyif aldığını kaydetti. Çok sayıda şiir yazdığına işaret eden Ermiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanına sahip olduğunu dile getirdi.

Ermiş, "Halkın içindeki gelenek görenekler, geçmişimizin durumu neydi, örf ve adetler, bunların üzerinde çalışıyorum. Şiir yazıyorum, çeşitli araştırma kitaplarım var, ayrıca resimler de yapıyorum." dedi. Bugüne kadar çok sayıda kitap okuduğunu dile getiren Ermiş, hemen her gün İl Halk Kütüphanesine giderek kitap okuduğunu ifade etti.





Araştırma yapmayı ve bilgi edinmeyi çok sevdiğini anlatan Ermiş, "Her şeyin başı okumak, okumak. Kendimizi güncelleyebilmek için mutlaka okumamız lazım. İl Halk Kütüphanesi benim için ev. Kendi evim gibi girip çıkabiliyorum. Buranın idarecileri ve personeli çok iyi. Bizlere her zaman yardımcı oluyorlar." diye konuştu.



#kitap
#kütüphane
#kırklareli

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