74 yaşındaki kitap kurdu 12 yaşında edindiği alışkanlığı sürdürüyor

Araştırma yapmayı ve bilgi edinmeyi çok sevdiğini anlatan Ermiş, "Her şeyin başı okumak, okumak. Kendimizi güncelleyebilmek için mutlaka okumamız lazım. İl Halk Kütüphanesi benim için ev. Kendi evim gibi girip çıkabiliyorum. Buranın idarecileri ve personeli çok iyi. Bizlere her zaman yardımcı oluyorlar." diye konuştu.







