Aç karnına bu 8 şeyi yaparsınız mideniz bozulabilir: İçecek de var yiyecek de

Aç karnına yoğurt yemek

Yüksek probiyotik ve laktik asit içeriği sayesinde yoğurt, bağırsaklar için şifa. Peki neden zararlı?





Dr. Schopis bazı kişilerin laktik aside karşı hassas olduğunu hatırlatıyor. Bu durumda, aç karnına yoğurt yemek mide asidi üretimini artırabilir.





Bunun altını çizen Dr. Schopis, "Yoğurdu tok karnına yemek daha iyi; böylece laktik asidin bir kısmı emilebilir ve yararlı bileşenlerin bir kısmı yok olmamış olur” diye devam ediyor.