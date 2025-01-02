Aç karnına bu 8 şeyi yaparsınız mideniz bozulabilir: İçecek de var yiyecek de

Boş mideyle yemek yemek, özellikle yoğun bir günün ardından cazip gelebilir ancak bazı yiyecekler, hassas sindirim sistemi olanlar için oldukça zararlı. Yeni uyanmış ya da açlık nedeniyle aceleyle yemek yiyen kişiler, mideyi rahatsız edebilecek besinlerden kaçınmalı.
Aç karna asla tüketmemeniz gereken 8 içecek ve yiyecek...
Kahve
Kahve severler, uyandıktan hemen sonra kahve içmekten kaçınmalısınız. Özellikle filtre kahve ya da espresso aç karnına içildiğinde zorlayabilir.
Bunun nedeni ise; kafeinin, mide asidini salgılayan hormon olan gastrin salınımını teşvik etmesi.
Dr. Robynne Chutkan, "Kafein ayrıca yemek borusu ile mide arasındaki kas kapakçığını açar” diyor. Bu, mide asidi dahil mide içeriğinin yemek borusuna geri gitmesine ve reflüye neden olabilir.
Uzman diyetisyen Johanna Salazar, mide sorunlarından kaçınmak için kahve içmeden önce küçük, yüksek proteinli veya yüksek yağlı bir atıştırmalık yemeyi öneriyor.
Örneğin; haşlanmış yumurta, birkaç yemek kaşığı fındık ezmesi veya kahvenize bir kaşık tam yağlı Hindistan cevizi sütü ekleyebilirsiniz.
Baharatlı yiyecekler
Dr. Chutkan, “Baharatlı yiyeceklerin mide zarınızı tahriş edebileceği fikri, bu yiyecekleri yemeye alışkın olup olmadığınıza bağlı” diyor.
Yani, normalde baharatlı yiyecekler yemiyorsanız, bunları aç karnına yemek rahatsız hissetmenize neden olabilir.
Şekerli yiyecekler
Dr. Chutkan, “Aç karnına şekerli yiyecekler yemek, insülin ve kan şekeri seviyelerinde daha hızlı bir artışa yol açabilir ve bu da genellikle kısa bir süre sonra bir 'çöküş' ile sonuçlanır” diyor.
Kafeinli çaylar
Dr. Schopis'e göre mide zarını tahriş edebilir ve asit üretimini artırarak reflü semptomlarına yol açabilir.
Bu listenin başında ise ülkece çok sevdiğimiz çay yer alıyor. Siyah çay diğer çay türlerine göre daha fazla kafein içeriyor. Bir bardak çay koymadan önce bir şeyler atıştırmakta fayda var.
Aç karnına yoğurt yemek
Yüksek probiyotik ve laktik asit içeriği sayesinde yoğurt, bağırsaklar için şifa. Peki neden zararlı?
Dr. Schopis bazı kişilerin laktik aside karşı hassas olduğunu hatırlatıyor. Bu durumda, aç karnına yoğurt yemek mide asidi üretimini artırabilir.
Bunun altını çizen Dr. Schopis, "Yoğurdu tok karnına yemek daha iyi; böylece laktik asidin bir kısmı emilebilir ve yararlı bileşenlerin bir kısmı yok olmamış olur” diye devam ediyor.
Gazlı içecekler
Maden suyu da bu listeye dahil. Özellikle aç karnına tükettiğinizde şişkinlik gibi hoş olmayan semptomlara neden oluyorlar.
Dr. Chutkan, “Bu içeceklerin karbonasyonundan kaynaklanan karbondioksit kabarcıkları midede çok fazla basınç yaratarak rahatsızlığa ve geğirmeye neden olabilir. Karbonasyon ayrıca yemek borusu kapağının açılmasına ve reflü semptomlarına yol açabilir” diyor.
Salazar ise “Dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de bu tarz meşrubatların şeker içeriği. Bu da şekerde ani yükselmelere neden olabilir” diye ekliyor.
Yağlı kızarmış yiyecekler
Patates kızartması, soğan halkası ve kızarmış tavuk gibi yağlı kızarmış yiyecekler..
Dr. Schopis, "Bunları başlangıçta yemek, midede daha uzun süre kalacakları ve daha fazla asit üretimine neden olacakları anlamına gelir” diyor.
Dr. Schopis, "Bu etkileri azaltmak için yağlı yiyecekleri pirinç, ekmek ve patates gibi herhangi bir karbonhidratla ve tampon görevi gören diğer nişastalı sebzelerle eşleştirebilirsiniz" önerisinde bulundu.
Narenciye suları
Dr. Schopis, "Turunçgiller, gastrointestinal sistemin zarını tahriş edebilen sitrik asit içerir” diyor.
Dr. Schopis'e göre püf noktası, turunçgilleri karbonhidratlar ile tüketmek.
Karbonhidratlar midedeki fazla asidi emmeye yardımcı olacak ve potansiyel olarak rahatsız edici semptomları hafifletecek.