'Adile' filminden ilk görüntüler geldi: Benzerlik dikkat çekti

"Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz"





Adile Naşit'in hayatının dramatik olduğunu, fakat filmde seyirciyi üzmek ve ağlatmak niyetinde olmadığını söyleyen Irmak, "Hikayeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz. Bu Adile'nin filmi olması dışında, Türk sineması ve tiyatrosunun, o yılların ülkesinin filmi olacak." diye konuştu.





Irmak, filmde ikonik sahnelerin de yer alacağını aktararak, şöyle devam etti:





"Adile Naşit'in oynadığı komedi filmlerindeki gibi güldürecek sahneler de var. Hepimizin ikonik olarak addettiği turşu sahnesi, köpükler içinde kalınan anlar gibi… Ertem Eğilmez sinemasında var olan, Adile Naşit'in o bütün ikonik sahnelerini, benim için tekrar çekmek hem zorlayıcı hem eğlenceli oldu. Çünkü o sahnelerin bazılarını birebir çektik. Özellikle de sahneleri o dönem yönetmenlerin kullandığı açıları ve dekorları kullanarak çektik."





Filmde hikayenin 1935 yılından başlayarak 1985'e kadar uzandığı bilgisini veren Çağan Irmak, "Adile'nin beş yaşından itibaren tiyatro sahnesine adım attığı dönem, Darülbedayi yılları, 1950'ler, 1960'lar, 1970'li yılların başında ilk sinemaya girişi ve 1984'e kadar gidiyoruz. Adile Naşit, bugünün standartlarına göre hiç yaşlı olmadı, onu erken kaybettik. Neredeyse hep yüz ve tavır olarak aynıydı." ifadelerini kullandı.