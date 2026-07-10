'EMEK VE ZAMAN İSTEYEN BİR İŞ'

Günde yaklaşık 50 kilogram yanık kokulu koyun yoğurdu ürettiklerini belirten eşi Fatma Gün ise "Yoğurdumuz diğer yoğurtlardan çok farklı, yöremize ait bir tadı var. Sadece Denizli yöresinde üretiliyor. Sabah erken saatlerde koyunları sağdıktan sonra üretime başlıyoruz. Emek ve zaman isteyen bir iş, yoğurdu yemek kolay ama yapımı çok zor. Odun ateşinde kaynatılıyor, saatlerce dinlendiriliyor, mayalanıyor ve iki gün boyunca süzülüyor" diye konuştu.