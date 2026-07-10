Haaland'ın başarı sırrı şaşırttı: Günde 6 öğün yiyor dudaklarına bant yapıştırıyor
Norveç ile Dünya Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda gol atan Erling Haaland'ın günlük rutini, hayranlarının dikkatini çekti.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Norveç Milli Takımı ile turnuvada yer alan Erling Haaland, adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Norveç Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı tüm maçlarda gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcunun performansının ardında yatan sır ortaya çıktı...
GÜNLÜK RUTİNİ DİKKAT ÇEKTİ
The Sun, golcü oyuncunun günlük rutininde yer alan öğün ve aktiviteleri tek tek sıraladı. Yıldız ismin yaptıkları, hayranlarını şaşırttı.
6 ÖĞÜN, 6 BİN KALORİ
Günde 6 öğün yemek yediği belirtilen Haaland'ın 6 bin kalori tükettiği aktarıldı. Haberde Haaland'ın tükettiği kalorinin yetişkin bir erkek için önerilen maksimum miktarın iki katı olduğu yazıldı.
KAHVALTISI VE ÖĞÜNLERDEKİ BESİNLERİ
Haaland'ın kahvaltısında çiğ bal, yumurta ve taze ekşi mayalı ekmeğin yer aldığı ifade edilirken, öğünlerinde tavuk, biftek, balık, makarna, sebze ve sakatata da yer verdiği belirtildi. Haaland'ın lazanya ve kebapları da çok sevdiği belirtildi.
DUDAKLARINI BANTLA YAPIŞTIRIYOR
"Bence dünyadaki en önemli şey uyku" sözleri hatırlatılan Haaland'ın uyurken mavi ışık engelleyici gözlük taktığı ve burundan nefes alabilmek için ağzını kapalı tutmaya yarayan bantla dudaklarını yapıştırdığı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Norveçli futbolcunun uyumadan en az iki saat önce akıllı telefonu ya da herhangi bir elektronik cihaza dokunmaktan kaçındığı yazıldı.
UYANIR UYANMAZ GÜNEŞ IŞIĞI
Haaland'ın uyandıktan sonra sirkadiyen ritme (uyku, hormon salgılaması, vücut ısısı ve metabolizmayı yöneten 24 saatlik iç biyolojik saati) uymak için doğal güneş ışığı almaya özen gösterdiği vurgulandı.
"KAHVE SÜPER BİR BESİN"
Santrfor oyuncusunun "Sabah ilk yaptığım şey biraz güneş ışığı almak oluyor. Bu, sirkadiyen ritim için iyi bir şey. Sonrasında çiğ süt eklediğim bir fincan kahve içiyorum. Kahve, doğru şekilde tüketildiğinde benim gözümde süper bir besin. Ne zaman içtiğinize bağlı. Biraz süte de ihtiyacınız oluyor. O zaman tam anlamıyla süper bir besin" sözlerine de dikkat çekildi.
"TEMİZ HAVA İLE GÜNE BAŞLAMAK GEREKİYOR"
Haaland, sözlerine şöyle devam etti:
"Güneş ışığı ve temiz havayla güne erkenden başlamak gerekiyor. İdeal olarak kısa bir yürüyüş yapmalısınız, bu gerçekten faydalı bir şey."
300 ŞINAV, BİN MEKİK, BUZ BANYOSU, SAUNA
Her gün 300 şınav ve bin mekik çektiği aktarılan Haaland'ın buz banyosu ve saunasını da eksik etmediğine vurgu yapıldı.
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