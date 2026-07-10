'Ezel’in Ömer'i yıllar sonra ortaya çıktı: İsmail Filiz'den dikkat çeken itiraf
Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimleri kadrosunda buluşturan 'Ezel' dizisinde hayat verdiği 'Ömer Uçar' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail Filiz, uzun süren sessizliğini bozdu. Ekranlardan bir süredir uzak olan ve ortalıkta görünmeyen ünlü oyuncu, yıllar sonra ortaya çıkarak efsane dizi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Tuncel Kurtiz gibi dev isimleri bir araya getiren efsane yapım Ezel, aradan geçen yıllara rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.
Dizide intikam hikayesinin fitilini ateşleyen "Ömer Uçar" karakterine hayat veren ve uzun süredir ekranlardan uzak olan İsmail Filiz, sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İZ BIRAKAN İŞTİ"
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, projenin Türk televizyon tarihindeki sarsılmaz yerine değindi.
"DOĞMAMIŞ ÇOCUKLAR BİLE..."
Dizinin halen çok geniş bir kitle tarafından sahiplenildiğini belirten Filiz, geçmişe dönük çarpıcı bir itirafta bulundu.
Kendisi için projenin yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu Snob Magazin kameralarına, "Klasikler arasına girdim. 'Ezel' yayınlandığı doğmamış çocuklar, benimle sohbet ediyor. İz bırakan işti" ifadelerini kullandı.
Karakterinin hafızalardaki yerini korumasından mutluluk duyduğunu belirten İsmail Filiz'in bu sözleri, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı buldu.
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