İstanbul'da pazarcının oyunu bozuldu: Tartı hilesi böyle deşifre oldu

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Ankaralı Necla için Arif Verimli'den dikkat çeken değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen, yaptığı son açıklamalarla yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'a duygusal bir çağrıda bulunan Özmen, gözyaşları içinde, "Dünyanın en güçlü liderlerinden birisin ama öz kızına sahip çıkmadın" sözlerini kullandı. Yaşananların ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de sosyal medya üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Özmen'in davranışlarına sebep olan rahatsızlığı açıkladı.