Türkiye dünyanın en yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor

Yükseköğretimde Türkiye’yi tercih eden 11 farklı ülkeden 126 maarif mezunu, 2026 mezuniyet töreninde buluştu. Türkiye Maarif Vakfı, Maarif okullarından mezun olarak Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler için 2026 Mezuniyet Töreni düzenledi.

Dünyanın dört bir yanındaki Maarif okullarından mezun olan 3.158 öğrenci, Türkiye’de lisans eğitimlerine devam ediyor. Altı yıldın bu yana da Türkiye’den mezunlar veriliyor. Bugüne kadar toplamda 4 bin maarif mezununun üniversite eğitimi aldığı Türkiye’de be sene 126’sı lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Halime Kökçe’nin konuşma yaptığı İstanbul’daki Vakıf bahçesinde düzenlenen coşkulu törene vakıf personeli ve mezunlar katıldı.

10 MAARİF MEZUNU ÜNİVERSİTEYİ 1.LİKLE BİTİRDİ

Maarif okulları, bulundukları ülkelerde yerel ve uluslararası sınavlarda, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarıyla dikkat çekerken mezunlarının Türkiye’deki yükseköğretim yolculukları da bu başarı geleneğini sürdürüyor. 2026 yılında Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan 126 Maarif öğrencisinden 10’u, bölümlerini birincilikle tamamlayarak mezuniyet töreninin gurur tabloları arasında yer aldı.

SUDAN MAARİF’Lİ MUAZ, EDEBİYAT 1.Sİ OLDU, ŞİİRLER OKUDU

Törende başarı hikâyesiyle öne çıkan mezunlardan biri de Sudan Maarif Okulları mezunu Muaz Abdelmoniem Salih Osman oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden birincilikle mezun olan Osman, Maarif öğrencilerinin Türkiye’deki yükseköğretim başarılarına örnek gösterildi. Törende bir konuşma yapan Sudan Maarif mezunu Muaz Salih Osman’ın okuduğu divan şiiri dikkatleri çekti. Osman’ın başarısı, Türkiye Maarif Vakfının faaliyet gösterdiği ülkelerde Türkçe öğretimine verdiği önemin mezunların akademik tercihlerine ve başarılarına yansıyan sonuçlarından biri olarak değerlendirildi. Vakıf, 66 ülkede yürüttüğü eğitim faaliyetlerinde Türkçeyi bilimsel metotlarla ve kendi geliştirdiği materyallerle öğretmeye devam ediyor.

Mezuniyet törenlerinin gelenekselleşen en önemli etkinliklerinden biri olan mezuniyet kütüğüne isim çakma merasiminde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisat Bölümünü birincilikle bitiren Halima Samzam Mohammed H Raghe, plakasını mezuniyet kütüğüne çaktı. Programda ayrıca flama teslim töreni gerçekleştirildi. Maarif okullarının dünyanın dört bir yanındaki okullarını temsil eden flaması, Çad Maarif Okullarından mezun olan ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümünden mezuniyet sevinci yaşayan Saleh Brahim Khamis tarafından Afganistan Maarif Okullarından mezun olan ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünde eğitimine devam eden 3. sınıf öğrencisi Meryem Akbari’ye teslim edildi.

Tören kapsamında Maarif mezunlarına Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri tarafından başarı nişanları takdim edildi. Program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Maarif mezunları ülkeler arasında kültür elçisi görevi görüyor

İlki 2021 yılında düzenlenen Maarif mezuniyet törenleriyle birlikte Maarif ailesi her yıl yeni mezunlarla büyümeye devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın dört bir yanındaki Maarif mezunlarıyla bağlarını güçlendirerek birlikte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Türkiye’de aldıkları yükseköğretimle akademik birikimlerini güçlendiren Maarif mezunları, aynı zamanda ülkeleri ile Türkiye arasında kültürel, siyasi, ticari ve diplomatik olarak bağlar kuruyor. Mezunlar, eğitim hayatlarında edindikleri bilgi, tecrübe ve kültürel birikimi kendi ülkelerine taşıyarak ülkeler arasında gönüllü birer kültür elçisi görevi görüyor.