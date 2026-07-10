Milyonluk dürüstlük karşılıksız kalmadı: 3,5 milyonu çöpte bulup teslim etmişti

BİR MAAŞ İKRAMİYE ÖDÜLÜ





Fatih Cesur’u, görev yaptığı sırada ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sergilediği örnek davranıştan dolayı işçiye teşekkür etti. Cesur'u tebrik eden Başkan Özlü, "Çok doğru ve çok dürüst bir insansın. Allah senden razı olsun. Senin yaptığını birçok insan yapmaz. Gerçekten örnek bir davranış sergiledin. Allah sizin gibi çalışkan, gayretli, doğru ve dürüst arkadaşlarımızın sayısını artırsın" dedi.