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AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Beklenen uyarı geldi, şemsiyesiz evden çıkmayın

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Beklenen uyarı geldi, şemsiyesiz evden çıkmayın

22:0316/05/2025, Friday
AA
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AKOM yaptığı açıklamada, İstanbullu vatandaşlara yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak geçişlerine karşı uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı. 

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi. 

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu. 

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