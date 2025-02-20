Halk arasında "sarı altın" olarak biliniyor. Ekonomik değeri ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken bu sebze, kilogram başına 3 bin 400 TL’ye kadar alıcı buluyor. Ramazan ayının gelmesiyle talep artarken, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte çiçek bamyanın hiç duymadığınız faydaları.
Saray sofralarında gelişerek günümüze kadar gelen bamya çorbası yıllardır sofralardaki yerini koruyor.
Konya'nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son dönemde oldukça popüler.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte talep arttı.
Sarı rengi ve ekonomik değeri nedeniyle "sarı altın" olarak anılan çiçek bamya, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor.
Çiçek bamyanın faydaları neler?
C vitamini ve polifenoller açısından zengin olan çiçek bamya, serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlayarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.
İçeriğindeki lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir.
Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığı önleyebilir.
Araştırmalar, çiçek bamyanın diyabet hastaları için faydalı olabileceğini ve kan şekerini dengeleyebileceğini göstermekte.
Vücuttaki toksinlerin atılmasını destekleyerek karaciğer yağlanmasını azaltabilir.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin zararlarını azaltarak cildin yaşlanmasını geciktirebilir.
Yağ yakımını destekleyerek kilo kontrolüne yardımcı olabilir.