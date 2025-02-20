Halk arasında "sarı altın" olarak biliniyor. Ekonomik değeri ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken bu sebze, kilogram başına 3 bin 400 TL’ye kadar alıcı buluyor. Ramazan ayının gelmesiyle talep artarken, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İşte çiçek bamyanın hiç duymadığınız faydaları.

1 /10 Saray sofralarında gelişerek günümüze kadar gelen bamya çorbası yıllardır sofralardaki yerini koruyor.

2 /10 Konya'nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son dönemde oldukça popüler.

3 /10 Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte talep arttı.

4 /10 Sarı rengi ve ekonomik değeri nedeniyle "sarı altın" olarak anılan çiçek bamya, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

5 /10 Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor.

6 /10 Çiçek bamyanın faydaları neler? C vitamini ve polifenoller açısından zengin olan çiçek bamya, serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlayarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

İçeriğindeki lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir.





7 /10 Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığı önleyebilir.

8 /10 Araştırmalar, çiçek bamyanın diyabet hastaları için faydalı olabileceğini ve kan şekerini dengeleyebileceğini göstermekte.



9 /10 Vücuttaki toksinlerin atılmasını destekleyerek karaciğer yağlanmasını azaltabilir.















