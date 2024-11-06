Türk halk müziği ve arabesk dünyasının sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın 61 yaşında hayatını kaybettiği iddia edildi. Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcının son hali sevenlerini üzmüştü. Ankaralı Turgut'un kızı, gerçeği açıkladı.
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın vefat ettiği yönünde çıkan haberler, büyük yankı uyandırdı. Peki Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl?
Entübe edilmişti
Hastaneye kaldırılan şarkıcının sağlık durumunun kötüye gittiği ve entübe edildiği öğrenilmişti.
Sosyal medyada çıkan haberlerde Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiği iddia edildi.
Ancak Turgut'un kızı Eylem Boran'dan yalanlama geldi. Eylem Boran, Beyaz TV'deki programa telefonla bağlanarak, babasının hayatta olduğunu ve ölüm haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.
Eylem Boran, "Sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. Babam yoğun bakımda, durumu kritik ama şuan öyle bir şey yok" dedi.
Yardım toplanmıştı
Ankaralı Turgut, "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" diyerek, kanserin metastaz yaparak karaciğerine de yayıldığını açıklamıştı.
Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten isim, maddi durumunun el vermediğini söylemişti.
Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı.
Çocuklarını evlatlıktan reddetti
Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.
Ankaralı Turgut, çocuklarına tepki göstererek "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin" demişti.
Ankaralı Turgut kimdir?
Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Turgut Karataş’dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.
1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı.
Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.
1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.