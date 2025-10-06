Anne babalar dikkat: 3 yaşındaki çocuğun boğazından çıkarıldı

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Doğan, "Tabi bu mıknatıslar uzun süre hastanın yemek borusunda kaldığı için biraz hasar bırakmıştı. Çok güçlü mıknatıslardı. İşlemin kolay yapılabilmesi için mıknatıslar yemek borusundan mideye alındı, mideden özel bir fileyle çıkarıldı. İşlemden sonra hastayı gece boyunca gözlem altında tuttuk. Sabah da aile kendi isteğiyle çıkarmak isteyince, hastanın da genel durumu iyi olduğundan taburcu ettik" dedi.





Doğan, ailelerin küçük çocuklarının erişebileceği noktalarda küçük cisimleri bulundurmamaları tavsiyesinde bulunarak, çocukların bu cisimleri yutma riskinin bulunduğunu kaydetti.