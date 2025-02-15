Antalya Körfezi'nin gizemli sakinleri: İlk kez görüntülendi, sadece berrak suda görülebiliyor

"Şu ana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı"





Görüntüledikleri Venüs kuşağı hakkında bilgiler de paylaşan Gökoğlu, "Venüs kuşağı, kemer şekline bir organizma. Hem medüzlerin hem de onların çoğalma dönemi şu anda. Denizanasına benzer bir canlı ancak bu kemer şeklinde...