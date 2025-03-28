Bacağındaki karıncalanma şikayetiyle hastaneye gitti: Doktorlar '3 hafta ömrün kaldı' dedi

Swallow, "Tahmin ettiğimden daha uzun yaşadım ve hâlâ burada güçlü bir şekilde devam ediyorum. Küçük şeylerin kıymetini daha çok biliyorum. İki seçeneğim var; ya yaşamakla meşgul olurum ya da ölmekle meşgul olurum. Ne olursa olsun meşgul olacağım" dedi.







