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Bacağındaki karıncalanma şikayetiyle hastaneye gitti: Doktorlar '3 hafta ömrün kaldı' dedi

Bacağındaki karıncalanma şikayetiyle hastaneye gitti: Doktorlar '3 hafta ömrün kaldı' dedi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:3428/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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56 yaşındaki kadın, sağ bacağında gün boyu süren karıncalanmayı uzun süre ayakta durmaya bağladı. Ancak semptomlarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye başvurduğunda, yapılan tetkikler sonucunda kendisine yalnızca 3 hafta ömrü kaldığı söylendi.

Bir süredir sağ bacağında karıncalanma hissi yaşayan 56 yaşındaki Julie Swallow, bunu fiziksel olarak zorlayıcı işine bağladı.

Köpek hidroterapisti olan Swallow, arkadaşlarının ısrarı üzerine hastaneye gitti.

Hastaneye gittiğinde yapılan taramalarda, beyninin ortasında iki adet ameliyat edilemeyen beyin tümörü bulundu.

Doktorlar, bu tümörlerin metastatik olduğunu ve kemoterapinin etkili olamayacağını belirtti.

Swallow, "Bir doktor, muhtemelen üç hafta kadar ömrüm kaldığını ve bunu kocama ve aileme söylemem gerektiğini söyledi" dedi.

Daha önce kanser atlattı

Daha önce meme kanserini atlatan Swallow, tümörlerin büyümesini yavaşlatmak için aylık ilaç enjeksiyonları almaya başladı. Ancak süreç boyunca üçüncü ve dördüncü tümörler de tespit edildi. Radyoterapi ve ameliyatlarla hayata tutunan Swallow, yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadı.



Swallow, "Tahmin ettiğimden daha uzun yaşadım ve hâlâ burada güçlü bir şekilde devam ediyorum. Küçük şeylerin kıymetini daha çok biliyorum. İki seçeneğim var; ya yaşamakla meşgul olurum ya da ölmekle meşgul olurum. Ne olursa olsun meşgul olacağım" dedi.



Swallow, 3 haftalık ömrü kaldığı söylendikten sonra 4 yıl daha yaşadı ve hala hayatta.



#Sağlık
#kanser
#Tümör Tedavisi

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