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Baharın habercisi kardelenler açtı: Koparmanın cezası 387 bin

Baharın habercisi kardelenler açtı: Koparmanın cezası 387 bin

08:1827/03/2025, Thursday
G: 27/03/2025, Thursday
IHA
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<p>Kardelen</p>
Kardelen

Erzincan'da karların erimesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bahar mevsiminin habercisi kardelenler topraktan başını çıkarmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardelenler kentin dört bir yanında bembeyaz bir örtü oluşturdu.

Erzincan'da son günlerde sıcak havanın etkisiyle yüksek kesimlerdeki kar kütleleri eriyerek yerini baharın müjdecisi kardelen çiçeklerine bıraktı.


Kar ve soğuktan yılmadan açan bu zarif çiçekler Erzincan'da baharın gelişinin en güzel göstergesi olurken gri renkli toprak bu çiçeklerle birlikte rengarenk görüntüye kavuştu.


Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Erzincan'da açan kardelenleri koparmanın cezasının 387 bin 142 lira olduğu öğrenildi.



#erzincan
#kardelen
#ilkbahar

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