Barajda su seviyesi düştü: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

Barajda su seviyesi düştü: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

15:2821/09/2025, Pazar
DHA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kuraklıkla birlikte doluluk oranı yüzde 30’lara düşen Tahtaköprü Barajı’nda bazı bölgelerde su tamamen çekildi. 5 yıl önce arkeoloji kazı çalışması yapılan Hamamlar Höyüğü de gün yüzüne çıktı. Su seviyesinin düştüğü barajda binlerce balık öldü.

İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Şahmaran, Akınyolu, Ortaklı, Yesemek, Filli Tepe ve Ağalarobası mahallelerinin kıyıları bulunan ve Amik Ovası’nı sulayan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklıklarla birlikte yüzde 30’lara düştü. 

Tam kapasiteye ulaşması halinde 454 milyon metreküp depolama hacmi bulunan barajda su seviyesinin düşmesi ve bazı bölgelerde tamamen çekilmesiyle binlerce balık öldü.

Kuraklık nedeniyle suların çekilmesi sonucu 5 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğiyle kazı çalışması yapılan, milattan önce 1 ve 2’inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, bazalttan oluşan duvar kalıntıları kısmen korunmuş Hamamlar Höyüğü ortaya çıktı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kuraklık nedeniyle barajda su seviyesinin düştüğünü belirterek, “Tahtaköprü Barajı’nda sular bazı tamamen çekilmiş durumda. Suyun çekilmesi ile binlerce balık telef oldu. 5 yıl önce arkeolojik kazıların yapıldığı Hamam Höyüğü de suların çekilmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı” dedi. 

Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman?