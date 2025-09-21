Barajda su seviyesi düştü: Hamamlar Höyüğü gün yüzüne çıktı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, kuraklık nedeniyle barajda su seviyesinin düştüğünü belirterek, “Tahtaköprü Barajı’nda sular bazı tamamen çekilmiş durumda. Suyun çekilmesi ile binlerce balık telef oldu. 5 yıl önce arkeolojik kazıların yapıldığı Hamam Höyüğü de suların çekilmesiyle bir kez daha gün yüzüne çıktı” dedi.