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Bayağı Sumru Kanada'da bir parkta görüntülendi

Bayağı Sumru Kanada'da bir parkta görüntülendi

08:5311/07/2025, Cuma
AA
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Tommy Thompson Parkı'nda, bir Bayağı Sumru göletin üzerinde uçarken görüntülendi.

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