Bayağı Sumru Kanada'da bir parkta görüntülendi

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Tommy Thompson Parkı'nda, bir Bayağı Sumru göletin üzerinde uçarken görüntülendi.
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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Tommy Thompson Parkı'nda, bir Bayağı Sumru göletin üzerinde uçarken görüntülendi.
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