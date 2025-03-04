Bilim adamlarından obezite uyarısı: 2050'ye kadar böyle devam ederse...

Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının, 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor.
200'den fazla ülkeden veri alındı
Araştırmacılar, yaklaşık 200'den fazla ülkeden alınan verilere dayandırılan uluslararası çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin gidişatını inceledi.
Obezite ne demek?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı kiloyu ‘vücutta aşırı yağ birikmesi durumu' olarak tanımlarken, obezite ise ‘bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması' olarak biliniyor.
Yetişkinlerin yarısında görülüyor
Dünya genelindeki yetişkin nüfusunun neredeyse yarısının 2021 itibarıyla aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulanan araştırmada, 1990'dan itibaren hem erkeklerde hem de kadınlarda bu sağlık sorununu yaşayanların oranının, iki katına çıktığı bildirildi.
2050'de çoğunluk olacak
Araştırmada, mevcut eğilimler devam ederse, 2050'ye kadar aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin oranının erkeklerde yüzde 57,4'ü, kadınlarda ise yüzde 60,3'ü bulabileceği belirlendi.
360 milyon gençte görülecek
Özellikle çocuklar, gençler ve genç yetişkinler arasında obezitenin yüzde 121 artmasının öngörüldüğü araştırmada, obez gençlerin sayısının 2050'ye kadar 360 milyona ulaşmasının beklendiği belirtildi.
İşte listedeki ilk 3 ülke
Araştırmada ayrıca 2050'ye kadar obezitenin en yaygın Çin, Hindistan ve ABD'de görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.