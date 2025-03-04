Bilim adamlarından obezite uyarısı: 2050'ye kadar böyle devam ederse...

Yetişkinlerin yarısında görülüyor

Dünya genelindeki yetişkin nüfusunun neredeyse yarısının 2021 itibarıyla aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulanan araştırmada, 1990'dan itibaren hem erkeklerde hem de kadınlarda bu sağlık sorununu yaşayanların oranının, iki katına çıktığı bildirildi.