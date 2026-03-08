Yeni Şafak
Bingöl’de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

14:448/03/2026, Pazar
DHA
Bingöl’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Genç Caddesi’nde meydana geldi.

O.Ö. idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobiller çarpıştıktan sonra Bingöl Valiliği’nin bahçesine girip park halindeki 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı otomobillere çarptı.


Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

#Bingöl
#Kaza
#Araç
