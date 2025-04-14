Ekranların ilgiyle takip edilen dönem dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul'da bir ayrılık haberi daha gündeme geldi. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü ismin diziye veda edeceği öğrenildi.
TRT 1’in sevilen dönem dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul', ilk bölümünden itibaren güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.
1990’lı yılların ruhunu ekrana taşıyan dizi, izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
Ancak, 'Bir Zamanlar İstanbul', son günlerde sadece hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündemde.
Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, dizide oynadığı “Ogün” karakterine veda ediyor.
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Ogün, özellikle son bölümlerde yaşadığı içsel çatışmalar, ailesiyle olan bağı ve mahalledeki adalet mücadelesiyle seyircinin empati kurduğu önemli bir figür haline gelmişti.
Ümit Kantarcılar hikayesi bittiği için veda edecek
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryo gereği Ogün’ün hikayesi sona erdi ve oyuncunun diziden ayrılacağı kesinleşti.
Ümit Kantarcılar kimdir?
10 Ekim 1987 yılında Antalya’da doğan Ümit İbrahim Kantarcılar, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuvarı'na girdi.
2011-2014 yılları arasında Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini oynamıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.