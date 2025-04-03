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Boykot Gaziantep'e uğramadı: Çarşı-pazardaki yoğunluk dikkat çekti

Boykot Gaziantep'e uğramadı: Çarşı-pazardaki yoğunluk dikkat çekti

13:523/04/2025, Perşembe
IHA
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CHP tarafından yapılan boykot çağrısı Gaziantep'te karşılık bulmadı, kentteki ticari faaliyetler olağan seyrinin üstünde devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının ardından başlayan süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da boykot çağrısı yapmıştı. Yapılan çağrıların ardından dün ve bugün Gaziantep'teki çarşılarda alışverişlerde olağanüstü bir artış yaşandı. Çarşılarda yoğun kalabalıklar oluşurken vatandaşlar kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk yaşadı.

Alışveriş yapmak için çarşıya geldiğini söyleyen vatandaş Dilber Çatalkaya, "Çarşıya geldik ve alışveriş yapıyoruz. Buradan bakır, gümüş ürünler alıyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir" dedi.


Tarihi yerleri gezmek ve alışveriş yapmak istediklerini ifade eden vatandaş Aysun Yaşar, "Annemler Aydın'dan geldi. Gaziantep'i çok beğendiler. Bugün de alışveriş için buraya geldik. Beğendiğimiz ürünleri alacağız. Bakır ve Gaziantep'in geleneksel ürünlerini alacağız" şeklinde konuştu.


#gaziantep
#çarşı
#boykot

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