Boykot Gaziantep'e uğramadı: Çarşı-pazardaki yoğunluk dikkat çekti

Tarihi yerleri gezmek ve alışveriş yapmak istediklerini ifade eden vatandaş Aysun Yaşar, "Annemler Aydın'dan geldi. Gaziantep'i çok beğendiler. Bugün de alışveriş için buraya geldik. Beğendiğimiz ürünleri alacağız. Bakır ve Gaziantep'in geleneksel ürünlerini alacağız" şeklinde konuştu.



