Bu evi gören bir daha dönüp bakıyor: Fenerbahçe sevgisi bütün evi sarı laciverte boyattırdı

Fanatik bir Fenerbahçeli olduğunu belirten Gülçek, yaptığı bu çalışmanın ailecek duydukları Fenerbahçe sevgisinden kaynaklandığını söyledi. Gülçek, ''Evi ilk yaptığım sene yine sarı ve lacivert renklerden yaptırmıştım. Bundan 3-4 sene önce eve yalıtım yaptırdığımda bu sefer takımın armasını da taktırdım. Çocuklarım ve torunlarım fanatik Fenerbahçeli olduğu için biz de böyle yaptık. Torunlarım takımın amblemlerini de yaptırmamı isteyince ben de amblemleri de eve yaptırdım" dedi.



