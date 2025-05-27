Buika ve Kibariye, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu

Buika, sahneye davet ettiği amatör müzisyen olan doktoruyla da bir şarkı söyledi.





İspanyol sanatçı, konserde "Dolor de rumba", "Las simples cosas", "La falsa moneda" ve "Yo me lo merezco", Kibariye ise "İsyan", "Lafı mı Olur", "Gülü Soldurmam" ve "Ah İstanbul"un aralarında olduğu repertuvarı yorumladı.