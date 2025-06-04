Buzdolabınızda 11 milyon bakteri yaşıyor olabilir: Uzmanlar uyarıyor evinizdeki sessiz katil en temiz sandığınız yerde gizli

Sık Yapılan Hatalar Nelere Yol Açıyor?





Süt gibi çabuk bozulan gıdaların buzdolabının daha sıcak olan kapı raflarına yerleştirilmesi en yaygın hatalardan biri. Bunun yerine bu ürünlerin daha soğuk olan arka bölgelere konulması öneriliyor. Ayrıca, buzdolabı kapağının sık sık açılması ya da uzun süre açık bırakılması da iç sıcaklığı yükselterek bakteri üremesine zemin hazırlıyor.