Buzdolabınızda 11 milyon bakteri yaşıyor olabilir: Uzmanlar uyarıyor evinizdeki sessiz katil en temiz sandığınız yerde gizli

Yiyecekleri daha uzun süre taze tutmak için vazgeçilmezimiz olan buzdolapları, yanlış kullanıldığında sağlığımız için ciddi bir tehdit hâline gelebiliyor. Gıda uzmanlarına göre, sık yapılan bazı basit hatalar buzdolabınızı adeta zararlı mikroorganizmaların üreme alanına çevirebilir.
Uzmanlar, buzdolabının asıl amacının gıdaların bozulmasını önlemek ve hastalık riskini azaltmak olduğunu hatırlatırken, sıcaklık kontrolünün bu konuda kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Gıda güvenliği açısından ideal buzdolabı sıcaklığının 0 ila 5°C arasında olması gerekiyor. Ancak birçok evde bu aralık sağlanmadığı için Listeria gibi zararlı bakterilerin çoğalması kolaylaşıyor.
Yanlış Sıcaklık, Listeria’ya Davetiye
Gıda teknolojisti ve beslenme uzmanı Beatriz Robles, buzdolabı soğukluğunun bakterileri öldürmediğini, sadece üremelerini yavaşlattığını belirterek, “Listeria monocytogenes gibi bazı mikroorganizmalar 5°C altında bile çoğalabiliyor. 5 ila 60°C arası sıcaklık aralığı ‘tehlikeli bölge’ olarak kabul edilir. Bu nedenle buzdolabının sıcaklığı mutlaka 5°C’nin altında tutulmalıdır” diyor.
İtalya'da yapılan bir çalışmaya göre, buzdolabının iç duvarlarında milyonlarca bakteri bulunurken, en fazla patojenik mikroorganizmanın buzdolabının alt kısmında yer aldığı tespit edildi. Özellikle meyve ve sebzelerin saklandığı çekmecelerde mikrobiyal yoğunluk dikkat çekiyor.
Sık Yapılan Hatalar Nelere Yol Açıyor?
Süt gibi çabuk bozulan gıdaların buzdolabının daha sıcak olan kapı raflarına yerleştirilmesi en yaygın hatalardan biri. Bunun yerine bu ürünlerin daha soğuk olan arka bölgelere konulması öneriliyor. Ayrıca, buzdolabı kapağının sık sık açılması ya da uzun süre açık bırakılması da iç sıcaklığı yükselterek bakteri üremesine zemin hazırlıyor.
Cihazın daha verimli çalışması için, iç hacmin en az dörtte birinin boş bırakılması gerektiği ve böylece soğuk hava akışının kesintisiz sağlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca domates, soğan ve patates gibi bazı sebzelerin buzdolabı dışında saklanması gerektiği de uzmanlarca dile getiriliyor.
Et ve Balıklar Poşette Değil, Kapalı Kapta Saklanmalı
Gıda güvenliği uzmanı Robles, kasap ya da balıkçılardan alınan ürünlerin doğrudan plastik poşetleriyle buzdolabına yerleştirilmesinin büyük bir hata olduğunu söylüyor. Bu tür gıdaların mutlaka hava geçirmeyen kaplarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Robles, buzdolabındaki bakteri oluşumunun ancak bu şekilde en aza indirilebileceğini ifade ediyor.
Listeria gibi soğukta dahi üreyebilen bakteriler, özellikle bağışıklığı düşük bireyler, hamileler ve yaşlılar için ciddi sağlık riski taşıyor. Bu yüzden buzdolabını doğru sıcaklıkta çalıştırmak, düzenli temizlemek ve gıdaları uygun alanlarda muhafaza etmek hayati önem taşıyor.