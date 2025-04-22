Celil Nalçakan’ın yeni hali şaşırttı: 'Bir ay boyunca bebek maması yedim' diyerek anlattı

"Bir ay boyunca mama yiyince..."

HaberTürk'te yer alan habere göre; Kilo verdiği gözlerden kaçmayan oyuncu "Şükür iyiyim. Ağzımda bir sıkıntı vardı, halettik. O yüzden de zayıfladım. Bir ay boyunca bebek maması yiyince böyle oluyor" ifadelerini kullandı.