Celil Nalçakan’ın yeni hali şaşırttı: 'Bir ay boyunca bebek maması yedim' diyerek anlattı

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçtiğimiz haftalarda 6 saatlik bir operasyon geçirmişti. Değişimiyle dikkat çeken Nalçakan’ın oldukça zayıfladığı görüldü. Ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi vererek nasıl bu kadar kilo verdiğini açıkladı.
Başarılı oyunculuğuyla son dönemlerde dikkat çeken Celil Nalçakan geçtiğimiz haftalarda bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Celil Nalçakan, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkutmuştu.
6 saatlik operasyon geçirdi
46 yaşındaki oyuncu, "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" ifadelerini kullanmıştı.
Operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
"Bir ay boyunca mama yiyince..."
HaberTürk'te yer alan habere göre; Kilo verdiği gözlerden kaçmayan oyuncu "Şükür iyiyim. Ağzımda bir sıkıntı vardı, halettik. O yüzden de zayıfladım. Bir ay boyunca bebek maması yiyince böyle oluyor" ifadelerini kullandı.