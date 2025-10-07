Denizli'de dehşet: 20 günlük karısını öldürdü

Bunun üzerine apartmanda oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, taksici olan ancak bir süredir çalışmadığı öğrenilen Tunay Acar'ın (42) 20 gün önce evlendiği ve bir restoranda garson olarak çalışan eşi Keziban Acar'ı öldürüp, aynı tüfekle intihar ettiğini belirledi.