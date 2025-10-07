Yeni Şafak
Denizli'de dehşet: 20 günlük karısını öldürdü

13:307/10/2025, Salı
DHA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tunay Acar (42), 20 gün önce evlendiği Keziban Acar'ı (42) öldürüp, aynı tüfekle intihar etti.

İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 6 katlı apartmanının 5'inci katındaki daireden saat 01.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. 

Bunun üzerine apartmanda oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, taksici olan ancak bir süredir çalışmadığı öğrenilen Tunay Acar'ın (42) 20 gün önce evlendiği ve bir restoranda garson olarak çalışan eşi Keziban Acar'ı öldürüp, aynı tüfekle intihar ettiğini belirledi.

Tunay Acar'ın ilk evliliğinden olan oğlunun da aynı evde yaşadığı ancak olay anında dışarıda olduğu bildirildi. Keziban Acar'ın da ilk evliliğinden bir kızı olduğu ifade edildi.

Çiftin cansız bedenleri polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Denizli
#Ölüm
#Cinayet
