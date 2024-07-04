Destekle kurduğu bahçedeki kiraz ağaçları "üzüm salkımı gibi" meyve verdi

"Emek verirsen karşılığını alırsın"





Bu sene meyvelerde iyi bir verim beklediklerini anlatan Sarıboğa, şunları kaydetti:

"Kiraz hasadımız başladı. Bu sene verim çok güzel. Kirazlarımız üzüm salkımları gibi. İklim şartları ne kadar zor olsa da biz bu ürünleri yetiştiriyoruz. Herkesin de bu işi yapmasını istiyoruz. Yapılmayacak bir şey değil. Emek verirsen karşılığını alırsın. Bugün 6-7 kişi kirazları topluyoruz ama yarın daha kalabalık olabiliriz. Kendi ihtiyaçlarımızı aldıktan sonra fazla kalan meyveleri satıyoruz. Göz hakkı olduğu için köylülere de veriyoruz. Bu sene 1,5 tona yakın kiraz bekliyoruz."







