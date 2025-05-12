Diyarbakır'da geçmişte bahçeleri süsleyen Muhammediye gülü seralarda koruma altında: Kozmetikten eczaya birçok alanda kullanılıyor

Seralarda ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:





"Nesli risk ve tehlike altında olan bitkileri doğadan topluyoruz. Gen Bankamızda korumaya alıyoruz. Muhammediye gülü de Diyarbakır'a özgü kokusuyla katma değeri yüksek olan bir gül. Tarihte Diyarbakır'ın etrafında gülistanlıklar yani gül bahçeleri mevcuttu. Günümüzde bu gül unutulmaya yüz tutmuş durumda. Biz bu gülü tekrar canlandırmak için korumaya aldık. Diyarbakır'ı yeniden gül bahçeleriyle buluşturmak istiyoruz."





Gül ile ilgili koku tüneli de yapmak istediklerini dile getiren Tekin, Muhammediye gülünün kokusunun rahatlatması, stresi gidermesi dolayısıyla tünelden geçen insanlarda bunun terapi etkisi oluşturacağını düşündüklerini belirtti.



