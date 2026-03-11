Dünyaca ünlü Filistinli müzik grubu ‘Le Trio Joubran’ Ankaralılarla buluştu

Dünyaca ünlü müzik topluluğu Le Trio Joubran, ‘Ramazan turnesi’ kapsamında Ankaralılarla bir araya geldi.
Filistinli üç kardeşin kurduğu Le Trio Joubran grubu, CSO Ada Ankara’da Başkentlilerle buluştu. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, Filistin ezgilerini dinledi. Filistinli kardeşler Samir, Wissam ve Adnan Joubran’dan oluşan ve ud enstrümanına getirdikleri modern yorumla tanınan Le Trio Joubran grubu, müzik hayatına 2004 yılında başladı.
Geleneksel Filistin müziğini üçlü ud ile icra eden grup, 2004’ten bu yana birçok albüm ve film müziği projesine imza attı. Grubun sevilen ve neredeyse çoğu film ve dizide kullanılan ‘Masar’ parçası, grubun 2007 yılında çıkardığı Majaz albümünde yer alıyor.
Bu albüm, üç kardeşin ud odaklı geleneksel ve modern ezgileri birleştirdiği, uluslararası alanda tanınan en önemli çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.