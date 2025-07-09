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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Salah'tan Türkiye'de yatırım: Aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Salah'tan Türkiye'de yatırım: Aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı

16:589/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Premier Lig’de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan 33 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah, tatil için geldiği Bodrum’dan lüks bir villa satın aldı. Salah bu yatırım için ödediği para ise dudak uçuklattı. Sosyal medyada da ilgiyle takip edildi.

Premier Lig şampiyonu Liverpool’un yıldız ismi Muhammed Salah, geçtiğimiz hafta arkadaşları ile Bodrum'da tatil yapmıştı.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu burada atan Salah, Bodrum'u çok beğendi.

Salah'ın Bodrum'a sadece tatil amaçlı gelmediği, aynı zamanda gayrimenkul yatırımı da yaptığı ortaya çıktı.

400 milyon liralık yatırım

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İngiltere’de iş yaptığı ortağı Ahmet Karaçöl'ün daveti üzerine Bodrum'a gelen Salah, Küçükbük'te 10 milyon dolarlık (yaklaşık 400 milyon lira) bir yatırım yaptı ve Mare projesinden özel bir villa satın aldı. 


İşte Salah'ın servet dökerek aldığı lüks villa.

Salah'ın bu yatırımı sosyal medyada da ilgiyle takip edildi.

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