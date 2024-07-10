Dünyada sadece 3 örneği vardı: Türkiye'de ilk kez görüldü! Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

"Ekibin başarısıdır"





Hastanın yaklaşık 4 gün hastanede kaldığını söyleyen Ulutaş, vakanın her merkezde yapılmasının ve tespit edilmesinin sıkıntılı bir durum olduğunun altını çizdi. Bu konuda hastanenin yeterli deneyimli bir ekibe sahip olduğuna dikkat çeken Ulutaş, "Ekibimizle oturduk. Bunun tespitini ve cerrahisini planladık. Çünkü hastayı makineye bağlarken uyuttuğumuz zaman da soluk borusunun yırtığını artırabiliriz. Bu ekibin bir başarısıdır" şeklinde konuştu.





Ulutaş, Türkiye'de ilk defa görülen ve literatüre giren bu vakanın da akademik olarak yayın hazırlığını yaptığını ifade etti.