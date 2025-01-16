“14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum..





Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim.





Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim.



