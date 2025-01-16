Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncuya 10 milyon liralık tazminat davası açmış, tanık olarak ise Uğur Dündar dinlenmişti. Dündar’ın mahkemedeki ifadesinin ardından Nebioğlu, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Duygu Nebioğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu.
Sanatçı Metin Akpınar’ın sonradan ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu ile tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.
Metin Akpınar’a, Duygu Nebioğlu tarafından açılan 10 milyon liralık tazminat davasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Uğur Dündar tanık olarak dinlendi
Akpınar’ın; "Çocuğum olduğunu bilmiyordum" dediği dava kapsamında, gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde tanık olarak ifade verdi.
"Bilgim yok"
Uğur Dündar; "Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu medyaya yansıyan son haberlerle öğrendim, öncesine dair herhangi bir bilgim yok. Metin Akpınar’ın böyle bir kızı olduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değildim" dedi.
Nebioğlu, Dündar’ın yıllar önce Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak gazeteciye tepki gösterdi.
“14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum..
Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim.
Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim.
Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun. 18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum"