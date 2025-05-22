Eli öpülesi baba: Annesinin terk ettiği otizmli Emirhan'ı sırtında taşıyor

Kayseri'de eşinin evi terk edip gitmesinin ardından 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Emirhan ile baş başa kalan baba Rıfat Şahin, oğluna hem annelik hem de babalık yaptı.
Kayseri'de zihinsel engeli olarak dünyaya gelen Emirhan'a daha sonra otizm teşhisi de kondu. Anne S.A ise hem eşini hem de oğlu Emirhan'ı 8 yıl önce terk edip gitti. Bir daha geri dönmeyen S.A boşanma davası açıp kocasından ayrıldıktan sonra hemen başka biriyle evlendi. Çiftin 12 yaşında olan zihinsel engelli çocukları Emirhan'a ise o günden sonra babası bakmaya başladı. İşe yanında oğlunu da götüren baba Rıfat Şahin, birçok kez oğlu nedeniyle işten bile çıkarıldı.
Emirhan'ın kendine zarar vermesi nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını belirten Rıfat Şahin; "Emirhan zihinsel engelli. Otizmli. Emirhan'ın düşmesi sonucu bacağını kırılmıştı. Hastaneye halk otobüsüyle gittiğimiz için evden otobüs durağına, duraktan hastaneye hep sırtımda götürdüm.
Ben ölene kadar oğlumu sırtımda taşımaya razıyım. Çünkü o benim canım, kanım her şeyim. Emirhan'ı yalnız bırakamadığım için işimden oldum. İş müracaatı yaptığım birçok işyeri ise Emirhan'ı da yanımda getireceğimi duyunca bana iş vermediler" diye konuştu.
Zihinsel engelli oğlu Emirhan ile baş başa 8 yıl geçirdiklerini belirten baba Rıfat Şahin; "Eski eşim bizi terk edip gittikten sonar oğlumu yuvaya vermeyi hiç düşünmedim. Rabbim bize hep bir şekilde yardım etti. Çok şükür Emirhan artık 20 yaşında bir delikanlı oldu. Gün oldu hayatta kalma mücadelesi verdik, zorlandık ama yolmadık.
Eski eşim bizi dava ederek evin satılmasını ve içerisindeki payını istedi. Oğluna bir katkısı olmadığı gibi birde olduğunun kaldığı evi sattırmak istedi. Tüm bunlara rağmen Emirhan ile birlikte ayakta kalmayı başardık" dedi.