En nadir görülen türlerden biri, görenler inanamadı: Kars Sarıkamış'ta ortaya çıktı

Sarıkamış'ta Kızıl Şahin objektiflere yansıdı. Boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü yapan doğa fotoğrafçıları, nadir rastlanan yırtıcı kuş türlerinden biri olan Kızıl Şahin ile karşılaştı. Fotoğrafçılar, o anları fotoğraf karelerine sığdırdı.

1 /9 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün bir yaban hayvanıyla karşılaşmak mümkün.

2 /9 Bölgede yaban hayatı gözlemlemek amacıyla yürüyüş yapan doğaseverler, şahinle beklenmedik bir anda karşılaştı.

3 /9 Oldukça sakin bir şekilde poz veren Kızıl Şahin, kahverengi tüyleri ve keskin bakışlarıyla dikkat çekti.

4 /9 Bir süre fotoğrafçılara poz veren Kızıl Şahin daha sonra gökyüzüne kanat açtı.

5 /9 Fotoğrafçılar ise daha sonra doğa yürüyüşlerine devam etti.

6 /9 Öte yandan Sarıkamış, doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliği, nadir havyan türleri için önemli yer olmaya devam ediyor.



7 /9

8 /9