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En nadir görülen türlerden biri, görenler inanamadı: Kars Sarıkamış'ta ortaya çıktı

En nadir görülen türlerden biri, görenler inanamadı: Kars Sarıkamış'ta ortaya çıktı

22:122/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
IHA
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Sarıkamış'ta Kızıl Şahin objektiflere yansıdı. Boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış'ta doğa yürüyüşü yapan doğa fotoğrafçıları, nadir rastlanan yırtıcı kuş türlerinden biri olan Kızıl Şahin ile karşılaştı. Fotoğrafçılar, o anları fotoğraf karelerine sığdırdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hemen hemen her gün bir yaban hayvanıyla karşılaşmak mümkün. 

 Bölgede yaban hayatı gözlemlemek amacıyla yürüyüş yapan doğaseverler, şahinle beklenmedik bir anda karşılaştı.

Oldukça sakin bir şekilde poz veren Kızıl Şahin, kahverengi tüyleri ve keskin bakışlarıyla dikkat çekti.

Bir süre fotoğrafçılara poz veren Kızıl Şahin daha sonra gökyüzüne kanat açtı. 

Fotoğrafçılar ise daha sonra doğa yürüyüşlerine devam etti.

Öte yandan Sarıkamış, doğal yapısı ve zengin biyolojik çeşitliliği, nadir havyan türleri için önemli yer olmaya devam ediyor.


#Kars
#Sarıkamış
#Kızıl Şahin
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