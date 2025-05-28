"En Son Babalar Duyar"ın 'Ağlak Bahriye'si, "Zengin Kız Fakir Oğlan"ın unutulmaz 'Badire'si olarak hafızalara kazınan Zerrin Epikmen, uzun süredir sessizliğe bürünmüştü. 65 yaşındaki usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Bir zamanların neşeli yüzü adeta bir deri bir kemik kalarak görenleri şoke etti. Geçirdiği değişimle dikkat çeken ünlü oyuncuya bazı takipçilerinden 'yaşlanmış' yorumları geldi.

1 /11 Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Zerrin Epikmen, Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal'ın da rol aldığı 'En Son Babalar Duyar' dizisi hala hafızalarda taze bir yer ediniyor.







2 /11 Sitcom formatını başarılı bir şekilde yansıtan dizi, her evden bir parça taşıyarak izleyicileri ekrana kitlemişti.

Unutulmaz kurgusal karakteri barındıran dizide şüphesiz Zerrin Epikmen'in hayat verdiği 'Ağlak Bahriye'de adeta bir kült karaktere dönüşmüştü.





3 /11 Kendine has tavırları, her olayı gözyaşıyla karşılaması ve abartılı tepkileriyle izleyiciyi kahkahaya boğan Bahriye teyze, ekranların neşe kaynaklarından biri olmuştu.







4 /11 Şimdilerde 65 yaşında olan usta oyuncu ise uzun bir süredir gözlerden uzak kalmıştı. Başından bir kaza geçtiğini ve 6 yılın sonunda yürümeye başladığını söyleyen Zerrin Epikmen, sonunda ortaya çıktı.





5 /11 Usta oyuncu aynı zamanda Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde de 'Badire' karakterini canlandırarak izleyicileri kahkahaya boğmuştu.





6 /11 '1murad.salahli' isimli sosyal medya kullanıcısının ziyaret ettiği usta oyuncu, sağlığına kavuştuğunu ve sevenlerini özlediğini söyledi.





7 /11 Oldukça kilo veren Zerrin Epikmen'in adeta bir deri bir kemik kalması gözlerden kaçmadı. Epikmen'e sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' ve 'çok zayıflamışsın' şeklinde birçok yorum geldi.





8 /11 Kullanıcılar, "Çok değişmiş", "Görünce tanımakta zorlandım", "Yaşlanmış" ve "Aşırı zayıflamış" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi.





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