Ferdi Tayfur için iki ayrı camide 40 mevlidi okutuldu: Mevlit çıkışı Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'dan sert sözler

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatının 40. günü, aile içindeki miras tartışmaları nedeniyle iki farklı camide yapılan mevlitlerle anıldı. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Necla Nazır, Eyüp Sultan Camii’nde, yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer yakınları ise başka bir camide toplandı. Mevlitlerin ardından basın karşısına çıkan iki taraf, birbirlerine imalarda bulundu.
2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu.
Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu.
İstanbul'da 2 ayrı mevlit
Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.
Tuğçe Tayfur, Mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını ceavpladı.
Bir ara baygınlık geçirir gibi olan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili olarak; “Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok” dedi.
Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur “Bugün sadece dua” diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.
"Bizi yalnız bırakmadınız"
Ferdi Tayfur'un oğlu da Timur Turanbayburt, "Bizi yalnız bırakmadınız çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun hepinizden, tüm katılanlardan. Mekanı cennet olsun. Çok teşekkürler. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Üzülüyoruz tabi ki" şeklinde konuştu.
Necla Nazır'dan sert çıkış: Bizim için bitti
Necla Nazır da mevlit sonrası "Allah razı olsun herkese teşekkürler. Nurlar içerisinde yatsın. Bunun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok! Hiçbir şekilde biz konuşmuyoruz! Bizim için bitti! Basınla her şey bitti! Sağ olun" ifadelerini kullandı.
Mevlit sonrası basına konuşan yeğeni Şirin Gözalıcı, “Çok teşekkürler gelenler için, bizi yalnız bırakmadılar. Dualarınızı esirgemeyin” dedi.
Muhabirlerin “Aynı zamanda Eyüp Sultan’da da bir mevlit okunuyor” hatırlatmasına ise, “Ne güzel, her yerde okunması… Ne kadar ulu bir insanmış ki” şeklinde yanıt verdi.