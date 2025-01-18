Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur tartışmalara açıklık getirdi: İbrahim Tatlıses de çok iyi bilir...

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler, 'İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı' olarak yorumlanmıştı. Tuğçe Tayfur, konuya açıklık getirdi.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.
Tabutu başında kavga çıkmıştı
Ferdi Tayfur'un cenaze törenine sanatçı dostları ve on binlerce hayranı akın ederken, cenazede kızı Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın sanatçının akrabalarıyla tartışması gündeme oturdu.
Ünlü sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, aile bireyleriyle küfürlü tartışma yaşamıştı.
Yaşananlardan sonra sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk kez konuştu.
Günler sonra ilk paylaşım
Babasıyla yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımına şu notu düşmüştü:
''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua...''
İbrahim Tatlıses ne demişti?
Tuğçe Tayfur'un paylaşımındaki "O arabeskin prensi değil kralıydı" sözleri usta sanatçının anma töreninde "Arabesk müzik prensini kaybetti" diyen İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanmıştı.
Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Tuğçe Tayfur, konuya açıklık getirdi. Açıklaması şu şekilde;
"İbrahim bey de biliyordur"
"Babamı toprağında rahatsız etmeye gerek yok. Onun ihtiyacı dua. Sadece şuna açıklık getireyim. İbrahim Bey'e ben laf söylemek için demedim. Haberim bile yok böyle bir açıklaması olduğundan. Haddim de değil. Arkadaşlarım bir gün bile yalnız bırakmıyor beni ve annemi. Onlar bana Ahmet Selçuk İlkan'ın bir röportajında bu söylediğini ilettiler ve bu benim çok hoşuma gitti. Babama veda açıklamamı yaparken de bu cümleyi kurmak istedim. Yoksa herkesin bildiği gibi arabeskin kralı dendiğinde babamın akla geldiğini İbrahim Bey de çok iyi biliyordur. Ve böyle bir açıklamayı yapmamıştır diye düşünüyorum. İnanın telefonumu, televizyonu her şeyi benden uzak tutuyorlar. Yayına bağlanmam mümkün değil. Affınıza anlayışınıza sığınıyorum"