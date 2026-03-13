Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini 15 gün koruyan ambalaj üretildi

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünce gıdaların ömrünü uzatmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üretilen ambalaj, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
#Trabzon
#Gıda
#Sebze
