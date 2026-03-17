Görenin çiğ sandığı beyaz baklava: Yurt dışından da talep görüyor

Görenin çiğ sandığı beyaz baklava: Yurt dışından da talep görüyor

11:5417/03/2026, Salı
IHA
Zonguldak’ın Devrek ilçesine özgü tescilli beyaz baklava, bayram sofralarındaki yerini almayı bekliyor.

Devrek ilçesinde 8 çiftçi kadınla başlayıp zamanla büyüyüp onlarca kadına istihdam sağlayan dev bir yapıya kavuşan Devrek Güneşi Kooperatifi, yöresel lezzetleri yaşatmaya devam ediyor. Kooperatif bugünlerde yaklaşan bayramın tatlı telaşını yaşıyor.

Kooperatif bünyesinde üretime katılan kadınlar, ilçenin asırlık geleneği olan ve kendine has rengiyle dikkat çeken coğrafi işaretli beyaz baklavayı hummalı bir çalışmayla hazırlıyor. İnce açılan yufkaların arasına bol ceviz serpilmesi ve fırında düşük ısıda uzun süre pişirilmesiyle elde edilen bu eşsiz lezzet, kızarmadan fırından alınması ve ılık şerbetle buluşması sayesinde meşhur beyaz rengini alıyor.

Yöre halkının özel günlerinde vazgeçilmez ikramlıkları arasında yer alan Devrek beyaz baklavası, girişimci kadınların özverili emeğiyle harmanlanarak hem göze hem de damağa hitap ediyor ve asırlık bir kültürü başarıyla geleceğe taşıyor.

Baklava ustası Nazmiye Türkaslan coğrafi işaretli beyaz baklavanın birden fazla aşamadan geçtiğine dikkat çekerek "Hamurunu açıyoruz, kuruduktan sonra 60 kat tepsiye onar onar diziyoruz. Aralarına bol ceviz serpiyoruz. Kesme, yağlama ve fırın işlemi oluyor. 4,5-5 saate yakın pişiriyoruz.

Yarım saat ağzı kapalı piştikten sonra hem ağzı açık pişiyor. Beyaz olma sebebi de bundan kaynaklı. Taş fırında pişiriyoruz. Yurtdışından da büyük talep var. Bilmeyenler çiğ zannedip de almıyorlar. Pişirmemizi söylüyorlar. Biz bunu bildiğimiz için gülüyoruz. Ama pişmiş olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Artık alışıldı. Beyaz baklava deyince bizi buluyorlar" dedi.

Kantin kart desteği başvuru 2026! Kantin kart desteği başvurusu ne zaman, kimler yararlanacak? Kantin kart desteği başvuruları nereden yapılacak?