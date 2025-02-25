Kar körlüğünün geçici görme kaybına yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Şingar, "Kar körlüğü hastalığında kornea ve konjonktiva tabakasının zedelenmesinden dolayı hastalarda geçici görme kaybı oluşabiliyor. Dolayısıyla hastalar büyük panik halinde görme kaybıyla hastaneye geliyor. Kar körlüğü kalıcı değil ama uzun süre ve çok yoğun ultraviyole ışınlara maruz kalınmışsa gözün arka kısmı makula ve retina kısmı etkilenerek görme kayıplarına yol açabiliyor." şeklinde konuştu. Şingar, kar körlüğünden korunmak için yazın olduğu gibi kış aylarında da güneş gözlüğü takılmasının önemine işaret ederek, bunu kullanamayanların ise mutlaka şapka takması gerektiğini sözlerine ekledi.