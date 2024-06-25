Görüntüsü dünyanın hafızasına kazınmıştı: Gazzeli Bedir Dahlan ailesine kavuştu

Bedir'in eşi Emane Basim Sabri Dahlan, Bedir'in daha önce hiçbir sağlık sorunu yokken İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kaldıktan sonra durumunun kötüleştiğini, yemeden içmeden kesildiğini, kızıyla ve kendisiyle ilgilenmediğini ifade etti. Filistinli kadın, eşinin tekrar eskisi gibi kızıyla ilgilenmesini ve diğer insanlar gibi eşiyle güzel bir hayat yaşayabileyi temenni ettiğini söyledi.







