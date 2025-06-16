Hacılar Peygamber Efendimize veda ediyorlar

Bazı hacı adayları da Medine-i Münevvere'deki otellerin sayısının az olması sebebiyle 3 gün içerisinde Ravda-ı Mutahhara, Uhud Şehitliği, Baki Kabristanı, Küba Mescidi ziyaretlerini de yapıp şehirden ayrılmadan önce veda için Peygamber Efendimizin kabrinin başına geliyorlar.